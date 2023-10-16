قيادي بـ"فتح": قمة القاهرة تمثل بارقة أمل لإنهاء الصراع القائم بالمنطقة.. فيديو

قال جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن قمة القاهرة للسلام التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل بارقة أمل لإنهاء الصراع القائم بالمنطقة وتحييدها وتجنيبها من حالة انفجار قد يطال الجميع في هذا السياق.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية رغدة منير، أن القمة تعتمد على مجموعة من المسارات مثل مسار وقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار، ومسار وقف محاولة تهجير الفلسطينيين.

وتابع، أن ذلك القرار صدر بحقه مجموعة من القرارات باجتماع مجلس الأمن القومي المصري، ليرسل رسالة للعالم مفادها أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة اليد أمام كل ما يجري في المنطقة لأن من مصلحة مصر أن يكون هناك أمان بالمنطقة.

وأوضح، أن الجهود التي تبذلها مصر على الصعيد السياسي معروفة، سواء باللجنة الرباعية العربية الأوروبية أو الاتصالات التي أجرتها مصر مع دول العالم كافة لخلق مسار سياسي.

وأكد، أن القيادة السياسية المصرية يحاول خلق آفاق لعملية سلام والعودة لطاولة المفاوضات، ويرى الرئيس السيسي أنه لا يمكن الضغط على دولة الاحتلال إلا بمجموعة من الطرق من ضمنها إيجاد جماعة دولية ومحاولة ضغط دولي من أجل إلزام الاحتلال بوقف عدوانه وإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات والعمل على إنهاء حالة الصراع القائم والتصعيد القائم بالمنطقة.

