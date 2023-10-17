مثالي.. علاء نبيل يتغنى بمهاجم منتخب مصر

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الوطني قدم أداء جيدا أمام الجزائر، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس، في دولة الإمارات.

وقال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن"، مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري، مواجهة مصر مع منتخب الجزائر، كانت اختبارا حقيقيا للمنتخب والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، وقدم أداء أكثر من رائع أمام محاربي الصحراء".

مواجهة الجزائر اختبار حقيقي للمنتخب

وأضاف علاء نبيل: "مصطفى محمد نموذج للمهاجم المثالي، وهو الأفضل لقيادة خط هجوم منتخب مصر في الفترة المقبلة، وخاصةً قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية".