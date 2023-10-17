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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء كندا: اتفقت مع السيسي على ضرورة إيصال المساعدات لغزة

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة المتفاقمة في غزة وتريد فتح ممر إنساني إلى القطاع.

واضاف ترودو أمام مجلس العموم: 'من الضروري أن يحدث هذا'. وتفرض إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وتقصفه بضربات جوية غير مسبوقة.

وتابع رئيس الوزراء الكندي قائلا: اتفقت مع الرئيس المصري على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة

وكان الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، تناول الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف، أو على المسار الإنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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