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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شعرنا بالصدمة.. بايدن يعلق على واقعة إنهاء عجوز حياة طفل فلسطيني بإلينوي

بايدن
بايدن

أدان البيت الأبيض واقعة جريمة الكراهية في الولايات المتحدة والتي راح ضحيتها طفل من أصل فلسطيني على يد عجوز أمريكي.

وعلى صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر البيت البيض “يجب علينا، كأميركيين، أن نجتمع معًا ونرفض كل أشكال التعصب والكراهية. وكما أوضح الرئيس جو بايدن، لا يوجد مكان في أمريكا للكراهية ضد أي شخص”.

وعلى موقعة نشر البيت الأبيض إدانة على لسان الرئيس الامريكي جو بايدن “لقد شعرت أنا وجيل بالصدمة والغثيان عندما علمنا بالقتل الوحشي لطفل يبلغ من العمر ست سنوات ومحاولة قتل والدة الطفل في منزلهما أمس في إلينوي”.

وأضاف “جاءت عائلة الطفل الفلسطينية المسلمة إلى أمريكا بحثًا عما نسعى إليه جميعًا: ملجأ للعيش والتعلم والصلاة بسلام.”

وتابع بايدن قائلا إن “عمل الكراهية المروع هذا ليس له مكان في أمريكا، وهو يتعارض مع قيمنا الأساسية: التحرر من الخوف بشأن الطريقة التي نصلي بها، وما نؤمن به، ومن نحن”.

واستطرد: كأميركيين، يجب علينا أن نتحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية. لقد قلت مرارا وتكرارا أنني لن أصمت في وجه الكراهية. يجب أن نكون لا لبس فيه. لا يوجد مكان في أمريكا للكراهية ضد أي شخص.

وأكد “إننا ننضم إلى الجميع هنا في البيت الأبيض في إرسال تعازينا وصلواتنا للعائلة، بما في ذلك من أجل شفاء الأم، وللمجتمعات الأمريكية الفلسطينية والعربية والمسلمة على نطاق أوسع.”

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