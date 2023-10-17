مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لماذا يعجز مجلس الأمن عن وقف المجازر الإسرائيلية

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن إنه منذ 10 أيام أنتم تشاهدون هجوم إسرائيل على قطاع غزة مشددا على أن العنف ليس هو الحل.

واتهم مندوب فلسطين في مجلس الأمن أن ما يحصل في غزة هي مجازر ضد المدنيين ويعجز مجلس الأمن في رفع الظلم عن الفلسطينيين المدنيين الذين يعانون تحت القصف.

وقال لقد أزهقت إسرائيل أكثر من ثلاثة آلاف شخص من بينهم الف طفل فلسطيني فضلا عن آلاف المصابين، وأكد أن إسرائيل أبادت أسرا فلسطينية بأكملها فيما يقف مجلس الأمن عاجزا عن رفع الظلم عن الفلسطينيين الذين يتعرضون يوميا لآلة القتل الإسرائيلية.

وتابع: لا يجوز أبدا قتل المدنيين ولا يجيزه أي قانون على الأرض، متسائلا: لماذا يعجز مجلس الامن عن إيقاف المجازر الإسرائيلية.

وأضاف: لابد من القيام بأشياء ثلاث أولا وقف الهجوم على شعبنا وثانيا السماح الان بوصول الاغاثات الى جميع انحاء غزة وثالثا رفع الحصار وحماية المدنيين الان

واستطرد: اعداد من قتلوا على الجانب الفلسطيني مذهلة ويجب وقف الهجوم الجائر على شعبنا ووقف النقل القسري للفلسطينيين في غزة.

واسترسل: قتل الإسرائيليين للفلسطينيين يتكرر كل ساعة ويجب تقديم الحماية من مجلس الامن للفلسطينيين يجب وقف الة القتل ورفع المعانا عننا في ضوء إقرار الحماية للمدنيين واحترام القانون الدولي.

ولا يجوز تبرير قتل المدنيين الفلسطينيين، ازدواجية المعايير تحكم قوانين العالم، العالم يندد بالهجوم على الإسرائيليين في حين يغض الطرف عن المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

وفي الختام وجه كلمة الى الشعب الفلسطيني : قد يبدو لكم ان العالم تخلى عنكم لكن أؤكد لكم ان احرار العالم بالملايين يملئون شوارع مدن العالم رفضا للمجازر الإسرائيلية والعدل ات لا محالة والاختلال الإسرائيلي مهما تجبر وظلم فإننا لن نندثر ولم ننكسر وسنضمد جراحنا وسنبقى ونحيا لأننا أصحاب حق وأصحاب الحق لا يموتون.