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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وضعنا قدمنا فوق رقبة العدو| الطيار المجنون أحمد المنصوري ضيف إيمان أبوطالب.. الجمعة

صدى البلد

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، البطل الطيار أحمد المنصوري، الملقب بالطيار المحنون وقائد أول تشكيل طيران لعبور خط بارليف في حرب أكتوبر 1973، الجمعة المقبلة.  


وفي الحلقة الخاصة والاستثنائية وفي الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم، يحكي البطل تفاصيل جديدة عن النصر العظيم. 


ويكشف المنصوري سر تلقيبه بالطيار المجنون، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاذ الوقود. 
وروى المنصوري باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح. 


وكشف المنصوري أيضا سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين. 


وقال الطيار المحنون: الجندي المصري بمنتهى العفوية وضع قدمه فوق رقبة العدو الإسرائيلي، والشعب المصري هو البطل.. من ٧ آلاف سنة كان موجود أطهر وأشرف جيش في العالم، مصر عندها ميسترال ورافال وسيسي واللي عنده كلمة يلمها. 


وشرح المنصوري أيضا كيف استعاد سلاح الطيران همته مرة ثانية بعد نكسة 1967. 


وكشف المنصوري في حلقته، وصيته لزوجته وقت الحرب، قائلا: قلت لمراتي عندي منك عيلين.. ربيهم، ولو عرفت إنك اتجوزتي هطلع لك من التربة. 


ويذيع البرنامج خلال شهر أكتوبر حلقات خاصةً لمروية النصر العظيم في حرب 1973. 


يذاع برنامج برنامج بالخط العريض الجمعة الثامنة مساءا على شاشة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

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