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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق القوافل العلاجية لمبادرة "حياة كريمة" في مناطق حلايب وشلاتين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تنطلق اليوم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" في منطقة حلايب وشلاتين، وذلك في إطار جهود الحكومة لتقديم الخدمات الطبية للمناطق النائية. 

وتستهل القوافل اليوم زيارتها من قرى ادالديت ورأس حدربه التابعة للإدارة الصحية بالشلاتين، حيث ستمتد الفحوصات الطبية على مدى يومين، اليوم وغدًا الأربعاء.

وبعد الانتهاء من الكشف الطبي في هاتين القريتين، ستتوجه القوافل إلى مدينة حلايب حيث سيستمر الكشف الطبي لمدة يومين، تليها زيارة إلى قرية أبو رماد ومن ثم الانتقال إلى الغردقة ومدينة مرسى علم وقراها، بدءًا من حماطه.

وستختتم القوافل العلاجية نشاطها خلال هذا الشهر في قرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا، حيث سيتم إجراء الكشوفات الطبية في جميع التخصصات، وسيتم صرف العلاجات وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة، وفي حال الضرورة، سيتم نقل المرضى إلى المستشفيات بشكل مجاني.

يُذكر أن هذه القوافل العلاجية بدأت جولتها يوم 13 أكتوبر الحالي من قرية الزعفرانة برأس غارب، حيث قضت يومين، ومن ثم انتقلت إلى قرى مدينة القصير وبدأت بقرية الحمروين حيث استغرقت زيارتها يومين أيضًا. ومن المقرر أن تبدأ القوافل اليوم أعمالها في مدينة الشلاتين.

 

حياة كريمة القوافل العلاجية حلايب وشلاتين الكشف الطبي الصحة العامة

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