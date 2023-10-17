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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول جثمان الفنانة سهام عبد السلام لمسجد السيدة نفسية

سهام عبد السلام
سهام عبد السلام

وصل منذ قليل جثمان  الفنانة والناقدة سهام عبد السلام الى مسجد السيدة نفسية للصلاة عليها، وتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بعدما رحلت عن عالمنا  صباح اليوم الثلاثاء.

كانت الفنانة والناقدة سهام عبد السلام، قد توفيت اليوم الثلاثاء، وهى تعد واحدة من أهم الشخصيات التي عملت كناقدة سينمائية في بعض الإصدارات العربية.

وسهام عبد السلام هى فنانة وناقدة ومترجمة، شاركت بالتمثيل في عدة أعمال، أبرزها “فيلم مشاه” إنتاج عام 2017، وشاركت في مسلسل واحة الغروب.

حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.

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العرض المسرحي مشاحنات

كان أبرز أعمال الفنانة القديرة سهام عبد السلام، هو عرض مسرحية "مشاحنات" على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وكان عرض "مشاحنات" من بطولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء د.مروة عودة، المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحي إسماعيل، إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج الكبير خالد جلال، صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية حيث انتهى موسمه الأول.

وتناول العرض قضايا إنسانية عامة تحدث في كل زمان ومكان تتحدث عن قسوة الحياة من خلال مواجهة الحب ووجود حوار طويل عن موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة لخدمة الأم في مرضها  والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات وتحدث الكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة في مواجهة الموت.

سهام عبد السلام الفنانة والناقدة سهام عبد السلام الناقدة سهام عبد السلام الجامعة الامريكية بالقاهرة العرض المسرحي مشاحنات المخرج الكبير خالد جلال

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