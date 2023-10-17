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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: افتتاح ٥ مراكز جديدة لتدريب لاعبي مشروع كابيتانو مصر

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجموعة العمل العلمية والفنية لمشروع "كابيتانو مصر"، والتي يترأسها الدكتور كمال درويش، وبحضور الدكتور محمود سعد، والدكتور عبدالاول محمد مساعد الوزير.

وحرص وزير الرياضة على توجيه الشكر لشريك النجاج الرئيسي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضاً لفريق العمل والذي قام بدوره على أكمل وجه خلال الفترات الماضية، مشيرًا الى أن المشروع لاقي استجابة كبيرة من جميع الأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما شاهدناه جميعا فى الإقبال الكبير والملفت فى مرحلة  اختبارات  وانتقاء اللاعبين.

وأشار وزير الرياضة إلى انه جاري افتتاح عدد ٥ مراكز للتدريب على أعلى مستوي  لعدد " ١٥٠ "  لاعب وذلك بعد انطلاق الموسم الثاني للمشروع.

من جانبه أوضح الدكتور محمود سعد أن تلك المراكز الجديدة سوف تضم أجهزة فنية على أعلى مستوى، وقياسات، مضيفًا أن هناك قياسات جديدة وأجهزة جديدة على أعلى مستوى لقياس اللياقة والكفاءة، كما سيتم الاستعانة بها في الاختبارات المقبلة، كما تم الاستعانة بخبراء ومدربين وفرق عمل على مستوى عال، لانتقاء أفضل لاعبين.

يذكر ان النسخة الاولى من المشروع شهدت افتتاح وانشاء ، عدد "٧ " مراكز تدريبية لتأهيل عدد" ١٧١ " لاعبا  من لاعبي المشروع.

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