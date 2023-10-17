أهمية كبيرة في دفع التعاون.. الصين: مصر أول دولة تصدر سندات الباندا في بكين

ذكرت السفارة الصينية في مصر، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعد أول دولة إفريقية تصدر سندات الباندا في الصين، الأمر الذي يعكس بجلاء نتائج التعاون الصيني المصري في التنمية المستدامة وسوق الرأسمال والسندات.



وقالت السفارة الصينية، في منشور له على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هذا الأمر "يكتسب أهمية كبيرة في دفع التعاون الصيني المصري والإفريقي في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية".



وأصدرت مصر سندات "باندا" لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل حوالي 500 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة المالية المصرية، أمس الاثنين.

وقال وزير المالية محمد معيط إن مصر نجحت في الحصول على تسعير منخفض لسندات الباندا بعائد 3.5 بالمئة "مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وسندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.