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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية تخدم 144 مريضًا ضمن المرضى الأولى بالرعاية في 3 قرى بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الدقهلية جمعية الأورمان في تنظيم قافلة طبية جديده لدعم 144 مريض ومريضة من أهالى قرية الحفير مركز بلقاس، وقريتي طماي وطنبول مركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنصورة. 


وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.


فيما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن.


موضحاً أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.


حيث أشاد  بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية تحت قيادة الدكتور وائل عبدالعزيز، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

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