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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقوق الإنسان: مصر تسابق الزمن وتسعى لوضع حلول للأزمة الفلسطينية الحالية

أيمن نصري، رئيس المنتدي
أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان

قال أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن مصر تسابق الزمن وتعمل على أكثر من محور، للوصول إلى حل لتلك الأزمة.

 

وأضاف أيمن نصري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن تعامل مصر مع الملف الإنساني لأهالي قطاع غزة باحترافية وخبرة كبيرة، منوها بأن الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولى، لحماية المدنيين.


ولفت إلى أن مصر تلعب دورا هاما وكبيرا على المستوي السياسي، فهي تجبر المجتمع الدولي على إصدار قرار بوقف إطلاق النار داخل الأراضي الفلسطينية.


وأوضح أن الدولة المصرية تعمل بشكل كبير لتشكيل لجنة تقصي حقائق داخل قطاع غزة، ولكن هناك تعنت كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحقوق الإنسان حقوق الإنسان المنتدى العربي الأوروبي قطاع غزة غزة الأراضى الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي

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