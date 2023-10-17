زيادة هائلة بالإيرادات.. قرارات جديدة من قناة السويس أهمها رفع رسوم العبور

أعلنت هيئة قناة السويس، عن زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لعدة أنواع من السفن، اعتباراً من 15 يناير 2024.

قناة السويس

مصر ترفع رسوم العبور في قناة السويس

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إن رفع الرسوم 15% يشمل ناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال (LPG)، وناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، بالإضافة إلى الوحدات العائمة الخاصة.

وقررت الهيئة زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، بالإضافة إلى السفن الأخري، ويتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.

وتتوقع مصر زيادة الإيرادات الكلية من حركة الملاحة في قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار بنهاية العام الميلادي الجاري.

وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى نحو 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الصينية بكين مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، على هامش المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات قناة السويس تشهد تطورا كبيرا ، حيث عبرت هيئة قناة السويس في عام 2021 20 ألف سفينة، ومرت عام 2022 23 ألف سفينة، فيما عبرت 26 ألف سفينة قناة السويس عام 2023، بزيادة نسبتها 10,2 %.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن الحمولات التي عبرت قناة السويس كانت مليار و200 مليون طن في عام 2021، وزادت إلى 2 مليار و 400 مليون طن في عام 2022، كما زادت في عام 2023 إلى مليار و560 مليون طن.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى 7 مليارات و900 مليون دولار في عام 2022، وخلال عام 2023 سنصل إلى 10 مليارات و350 مليون دولار، متابعا :"نسعى دائما لتطوير وزيادة الإرادات وهناك تطوير مستمل في قناة السويس، وأضفنا خدمة إصلاح السفن والتوسع في استخدام الطاقة الخضراء وخدمة الإسعاف خدمة جديدة تقدم للمراكب ولم تكن موجودة من قبل.

قناة السويس

تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، والتي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، الاثنين، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022 - 2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم، موضحا أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار.

وقد شهد الاجتماع أيضاً استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري، وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن قناة السويس تمثل أهمية كبيرة لمصر والعالم أجمع، مضيفاً أنها مجرى ملاحي هام لمصر والعالم، مشدداً على أن قناة السويس الجديدة تعد إنجازًا تاريخيًا إذ تعمل على تسهيل حركة مرور السفن لتقصير زمن العبور بعدما كان العبور يستغرق 11 ساعة للقافلة من قبل، وكانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن أصبحت السفن تمر في نفس التوقيت، والرحلة تستغرق ساعتين فقط، وهذه أموال يتم ضخها عبر قناة السويس إلى مصر بالعملة الصعبة أيضًا.

وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قناة السويس الجديدة والقديمة ممران هامان جدًا لدول العالم بالكامل، إذ إنهما تتملكا نصيبًا كبيرًا من حجم التجارة العالمية التي تعبر من خلالها.

وأكد رشاد، أن دائما الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ وتطوير مشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، حيث أنها سبب لتوفير العملة الصعبة للدولة المصرية، حيث أنها مركز التجارة العالمية.

وأشار رشاد، إلى أنه كان تأخير مرور السفن بقناة السويس من قبل يسبب أزمة كبيرة في الدول التي تحتاج إلى النفط من دول الخليج، قبل حفر القناة الجديدة إذ كانت قافلة السفن المتجهة من الشمال تنتظر مرور سفن الجنوب، ولكن الآن بعد إنشاء قناة السويس الجديدة لم يعد هناك حاجة للانتظار لذا وفرت القناة الجديدة الكثير من الوقت.