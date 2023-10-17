لقطات مصورة لانفجار مبنى بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي ..فيديو

عرضت فضائية" العربية " لقطات مصورة ترصد حدوث انفجار كبير ناجم عن قصف إسرائيلي عنيف على عدة مبان في قطاع غزة .

وأظهرت اللقطات تصاعد كثيف لأعمدة الدخان وسط مجموعة من المباني بعد تعرضها للقصف على يد جيش الاحتلال.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن هناك جرائم ترتكب في قطاع غزة ضد المدنيين، محذرا من النهج الذي تتبعه حكومة نتنياهو.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في تصريحات تليفزيونية، أن الأسرة الدولية عاجزة عن الضغط على إسرائيل مشيرا الي ان كل المؤشرات تظهر مخططا للتهجير القسري لسكان غزة.

كما أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع اليوم الثلاثاء أن ما يزيد عن 70 ‎%‎ من‎ شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة هم من النساء والأطفال.

وأوضح القانوع في بيان رسمي أن الاحتلال المجرم يواصل حرب الإبادة الجماعية على حساب المدنيين.

وشدد:" إن الخطر الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة هو ذات الخطر والظروف التي يعيشها أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة وليسوا بمنأى عن قصفه".