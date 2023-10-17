أشهر 5 سيارات 2023 عائلية بالسوق المصري| صور

سوق السيارات المصري الآن يحتوي علي عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة من موديل 2023 و 2024 من ضمنها سيارة سيتروين C5، وكيا سبورتاج، وهيونداي توسان، وفولكس فاجن تيجون، وسكودا كودياك ، ويبحث اغلب المواطنين عن هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة التعثرات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات ومن ضمنها، عدم استقرار سعر صرف الدولار.

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر أشهر 5 سيارات 2023 عائلية بالسوق المصري :



1- سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 :

تستمد سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتاج سيتروين C5 اير كروس الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 165 حصان ، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 201 كم/ساعة .

سيتروين C5 اير كروس موديل 2024

تباع سيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر سوقي يصل الي مليون و 825 ألف جنيه .

2- كيا سبورتاج موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك يصل سعه الي 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود يصل سعه الي 54 لتر ، وتخرج كيا سبورتاج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وتنتج قوة 180 حصان .

كيا سبورتاج موديل 2024

تتوافر سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 داخل سوق السيارات بسعر رسمي يصل الي مليون و 849 ألف جنيه .

3- هيونداي توسان الجيل الجديد :

تتسارع هيونداي توسان الجيل الجديد موديل 2022 من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، وتخرج هيونداي توسان الجيل الجديد قوة تصل الي 180 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

هيونداي توسان الجيل الجديد

سعر سيارة هيونداي توسان الجيل الجديد موديل 2022 السوقي يصل الي مليون و 960 ألف جنيه .

4- فولكس فاجن تيجون موديل 2023 :

سرعة فولكس فاجن تيجون موديل 2023 القصوى تصل الي 2015 كم/ساعة، وذلك بسبب امتلاكها لمحرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتستهلك 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دران يصل الي 250 كم/ساعة، وقوة 150 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

فولكس فاجن تيجون موديل 2023

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2023 السوقي داخل سوق السيارات المصري 2 مليون و 300 ألف جنيه .

5- سكودا كودياك موديل 2023 :

قوة سيارة سكودا كودياك موديل 2023 تصل الي 150 حصان، وتخرج عزم دوران 250 نويتن/متر، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ويصل سعه خزان وقود سيارة سكودا كودياك الي 58 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 199 كم/ساعة .

سكودا كودياك موديل 2023

تتوافر سيارة سكودا كودياك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر سوقي يصل الي 2 مليون و 580 ألف جنيه .