كيا سيراتو أوتوماتيك بـ 275 ألف جنيه| صور

يبحث المواطنون المصريون عن سيارات مستعملة داخل السوق المصرية للسيارات المستعملة ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع.

وجاءت تلك الزيادات بسبب تعرض قطاع صناعة السيارات للعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب على توافر طرازات السيارات الجديدة بالأسعار الطبيعية، ومن ضمن الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.

كيا سيراتو موديل 2011 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل

- محرك كيا سيراتو موديل 2001 :

كيا سيراتو موديل 2011 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل

تحصل سيارة كيا سيراتو على قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الأسود، وتنقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت كيا سيراتو من قطع مسافة تصل إلى 210 ألف /كم، ويوجد بالسيارة دهانات داخلية وخارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنة.

- مواصفات سيراتو الكورية

كيا سيراتو موديل 2011 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل

تحتوي سيارة كيا الكورية على العديد من المميزات، منها إضاءة أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا الكورية، وإضاءة خلفية، ومقابض أبواب جانبية بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، و4 جنوط للكاوتش، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومصابيح ضباب أمامية.

- سعر كيا سيراتو السيدان

كيا سيراتو موديل 2011 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل

تباع سيارة كيا سيراتو موديل 2011 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 275 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة الميكانيكي.