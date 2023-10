سعر ومواصفات طرازات سيتروين 2024 في مصر

10/15/2023 9:00:00 AM

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 09:00 ص 10/15/2023 9:00:00 AM

أعلن وكيل سيارات سيتروين فى مصر، عن زيادة سعرية الفترة الماضية لقائمة طرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة ، تزامن مع طرح موديلات 2024 الجديدة.



وأوضح وكيل سيتروين فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على عدد من الطرازات التى تشمل فئات الـSUV و الكروس اوفر، والتى وصلت الى 7 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات ، بعد إضافة طراز جديد الى السوق المصرى .



وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات سيتروين في مصر .

1- سيتروين سي اليزيه

سيتروين سي اليزيه

تستمد السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 ، قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر مع قوة اجمالية تصل الي 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتأتى السيارة \سيتروين سي اليزيه موديل 2024، بالعديد من المميزات من التجهيزات ، مثل شاشة عرض 7 بوصة ومثبت للسرعة وتكييف مانيوال أو ديجيتال، و 4 سماعات وبلوتوث وUSB.

وتضم السيارة السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024، عددا من وسائل الأمان والحماية من بينها ، حساسات للركن في الخلف وفرامل ABS وEBD و2 إيرباج وسنتر لوك وكاميرا في الخلف.

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 674,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2024 بسعر 689,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 729,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2024 بسعر 749,000 جنيه

2- سيتروين C3

سيتروين C3



وتستمد السيارة سيتروين C3 موديل 2024، قوتها من خلال محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 110 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات ، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر .

وتتسارع السيارة سيتروين C3 موديل 2024، من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.6 ثانية، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة سيارة سيتروين C3 القوي الي 183 كم/ساعة .

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة سيتروين C3 موديل 2024، بطول 4154 مم، وعرض 1756 مم، وارتفاع 1597 مم، وقاعدة عجلات بطول 2604 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 410 لتر .

- أوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 819,000 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL 2024 بسعر 824,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 929,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2024 بسعر 939,000 جنيه

3- سيتروين C3 اير كروس الشكل الجديد

سيتروين C3 اير كروس الشكل الجديد



من المعروف ان السيارة سيتروين C3 ايركروس فيس ليفت 2024، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات.

والتسارع السيارة سيتروين C3 ايركروس فيس ليفت 2024، من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية مدتها 11.8 ثانية.

وتضم السيارة سيتروين C3 ايركروس فيس ليفت 2024 بالعديد من تقنيات الحماية والأمان ومنها، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وتثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX، ومنظومة الوسائد الهوائية الامامية والجانبية المتطورة، ونظام التحكم الالكتروني في الثبات ESC، ومثبت سرعة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف لدعم قائد المركبة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز.

- أوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 959,000 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL 2024 بسعر 964,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 1,059,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2024 بسعر 1,069,000 جنيه

4- سيتروين C4

سيتروين C4



وتاتى مواصفات السيارة سيتروين C4 موديل 2024، محرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، و سعة 1200 سي س تيربو ، و قوة اجمالية 155 حصانا، و عزم دوران 240 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، و نوع الجر "أمامي و كلي"، و زمن التسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر: 8.2 ثانية

تأتي السيارة ستروين C4موديل 2024بمقدمة ذات ملامح حادة تضم حزمة ضوئية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وجنوط رياضية، مع ابعاد خارجية بلغت 1834 مم للعرض، و 4360 مم للطول الكلي، وبارتفاع يصل إلى 1520 مم، وسعة تخزين خلفية 380 لتر.

- أوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 1,120,000 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL 2024 بسعر 1,145,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE RED INTERIOR 2023 بسعر 1,225,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2024 بسعر 1,250,000 جنيه

5- سيتروين C4X

سيتروين C4X



تنتج سيارة سيتروين C4X الكروس أوفر موديل 2024 قوة قدرها 130 حصان، وذلك بفضل محرك C4X الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 510 لتر ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

زودت سيارة سيتروين C4X موديل 2024، فئة السيارات الكروس أوفر بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها مثبت سرعة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة ، وكاميرا خلفية، وحساسات للاصطفاف، وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام ذكي لركن السيارة .

- أوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 1,170,000 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL 2024 بسعر 1,195,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 1,290,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2024 بسعر 1,315,000 جنيه

6- سيتروين C5 اير كروس الشكل الجديد

سيتروين C5 اير كروس الشكل الجديد



تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 بسعة 1600 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 انطلاقا من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كم / ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة، وبلغت سعة خزان الوقود53 لتر سعة خزان الوقود

تأتي السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 بطول 4500 مم، وعرض 1860 مم، بينما بلغ الارتفاع 1689 مم، وقاعدة عجلات تبلغ 2730 مم، بينما بلغت سعة التخزين الخلفية 516 لتر، وبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 200 مم.

- أوتوماتيك LIVE 2023 بسعر 1,340,000 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL / WITH OUT SUNROOF 2023 بسعر 1,465,000 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL WITH SUNROOF 2023 بسعر 1,515,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 1,615,000 جنيه

7- سيتروين C5 اير كروس

سيتروين C5 اير كروس



وتستمد السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 قوتها من محرك بقوة 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي سداسي السرعات، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية.

وتمتلك السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2024 مثبت سرعة، ومكيف للهواء، ونظام صوتي وترفيهي، مع شاشة 8 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة.

- أوتوماتيك LIVE 2024 بسعر 1,370,000 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL / WITH OUT SUNROOF 2024 بسعر 1,495,000 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL WITH SUNROOF 2024 بسعر 1,545,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2024 بسعر 1,645,000 جنيه