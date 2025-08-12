3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى أشمون العام محافظة المنوفية في إنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة.

وقالت الوزارة تفاصيل الواقعة ، عندما حضرت إلى قسم النساء سيدة حامل في 4 أجنة في الأسبوع الـ 34 من الأشهر الرسمية، تعاني من آلام ولادة شديدة وانفجار شديد في جيب المياه مع وجود نزيف حاد.

واوضحت الوزارة، أنه تم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة على الفور طبقًا للبروتوكولات الطبية ودخول المريضة العمليات فورا.

السيطرة على النزيف وربط الشريان الرحمي

وتابعت الوزارة تمت السيطرة على النزيف وربط الشريان الرحمي على الجانبين ووضعت الأم أربعة توأم ثلاث بنات وولد

وقالت الوزارة الحالة العامة للأم والأطفال مستقرة حيث تم فحصهم والاطمئنان عليهم عن طريق أخصائي الأطفال حديثي الولادة وحالتهم مستقرة، كما تم توفير أماكن بالحضانة لهم عن طريق المستشفى وطوارئ مديرية الصحة