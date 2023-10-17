خلال ساعات.. مفيدة شيحة تزف بشرى بشأن فتح معبر رفح وإدخال المساعدات

زفت الإعلامية مفيدة شيحة، بشرى سارة بشأن قرب موعد ادخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه أكثر من 106 شاحنات مليئة بكل المساعدات المطلوبة لأهالي قطاع غزة.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أنا متأكدة إن المساعدات هتدخل قطاع غزة لثقتي الكبيرة في القيادة السياسية المصرية، متابعة أن الشاحنات تحركت بالفعل من العريش وتحمل المعونات والمساعدات، وتقف حاليا أمام بوابة معبر رفح.

الشاحنات تنتظر افتتاح المعبر خلال ساعات قليلة مقبلة



وتابعت مفيدة شيحة: الشاحنات تنتظر افتتاح المعبر خلال ساعات قليلة، موضحة أن هذا يعني أن هناك اتفاقيات تتم لفتح المعبر ودخول المساعدات للمواطنين الفلسطينيين.