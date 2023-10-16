لأول مرة في تاريخي.. مفيدة شيحة تدعو لإلغاء مباراة مصر والجزائر بالإمارات

دعت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى الغاء المباراة الودية المقرر إقامتها بين منتخبي مصر والجزائر لكرة القدم، مساء اليوم في الإمارات العربية المتحدة، بحضور اللاعبين الدوليين من الجانبين، في إطار استعداد المنتخبين لبطولة امم أفريقيا المقبلة.



وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين: “لو تم إلغاء المباراة من قبل اللاعبين بعد النزول للملعب سيكون له مردود كبير على الازمة في قطاع غزة، ودي حاجة أدعوا لها لأول مرة في تاريخي الاعلامي”، مضيفة أن هذا الأمر اذا تم في الملعب سيكون رسالة قوية للعالم ورفض قوي لما يحدث ضد الشعب الفلسطيني، ودعم حقيقي للفلسطينيين.

المنتخب الوطني يلتقي نظيرة الجزائري في الإمارات



وتابعت مفيدة شيحة، أن المنتخب الوطني من المنتظر أن يلتقي نظيرة الجزائري في الإمارات العربية المتحدة، والغاء المباراة في الملعب سيلقى كل الاحترام والتقدير.

https://fb.watch/nIW_uP8dQT/?mibextid=Nif5oz