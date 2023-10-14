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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة للسيدات : العمل مصدر أمانك الوحيد

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

نشرت الإعلامية مفيدة شيحة، مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن الأمان لكل امرأة، حمل عنوان :"ما مصدر أمانك الوحيد"، مشيرة إلى أن الإجابة عن هذا السؤال في غاية الأهمية. 

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وخلال مقطع الفيديو، أضافت مفيدة شيحة، أن جميل يكون عندك الزوج المحترم، والصديقة المخلصة لكن كل هذا ليس مهما او يعد مصدر للأمان بالنسبة للمرأة. 


وتابعت مفيدة شيحة، أن : "ايه هو مصدر امانك.. سؤال صعب الإجابة عليه تكون في ان تفضلي تعملي نفسك، ويكون عندك شغل، وشهادة وتعليم، وده مهم في الاستقلالية، واخذ القرار دون أي مشكلة او غصب عنك".

 

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