مفيدة شيحة عن عواطف سراج الدين: نموذج مشرف للمرأة المصرية

استضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، المرأة القوية الدكتورة عواطف سراج الدين.



وقالت مفيدة شيحة، إن الدكتورة عواطف سراج الدين تعني انه عندما يجتمع في المرأة النشاط والنجاح والجمال، وهى نموذج مشرف للمرأة المصرية، وصاحبة النجاح المتكامل في العمل والمنزل والجمال والأناقة،

وصاحبة سيرة ذاتية فيها كل الأنشطة ولديها كم من التنوع والسراء.

وتابعت مقدمة برنامج الستات، أن عواطف سراج الدين عضو ورئيس شرفي لجمعيات شديدة التنوع، وهى امرأة قوية، وهذا التصنيف الحقيقي شخصيتها.