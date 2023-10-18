سعر أقل جرام ذهب في محلات الصاغة اليوم 18-10-2023

سجل أقل سعر جرام ذهب وهو عيار 14 الأدني فئة نحو 1553 جنيه للبيع و 1567 جنيه للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 18-10-2023.

ومع بداية مستهل معاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-10-2023، في محلات الصاغة المختلفة وعلى مستوي الأعيرة الذهبية المتنوعة.

وفي ختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، سجل المعدن الأصفر ارتفاعا بمعدلات غير مسبوقة، مسجلا زيادة 111 جنيه على الأقل في الجرام الواحد على مستوي محلات الصاغة المختلفة.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2441 جنيه للبيع و 2462 جنيه للشراء

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2663 جنيه للبيع و 2686 جنيه للشراء

عيار 18

وصل سعر عيار 18 لحوالي 1997 جنيه للبيع و 2014 جنيه للشراء

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 18.46 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 82.815 ألف جنيه للبيع و 83.53 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.86 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرون خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب انخفاضا في الأسعار حيث وصل سعر جرام الذهب 61.61 دولارًا، أما عن كيلو الذهب فقد وصل سعره عالميًا إلى 61،613.32 دولاراً، كما وصل سعر أونصة الذهب (الأوقية) 1915.89 دولاراً بنسبة انخفاض 0.83%، كما انخفضت أسعار الفضة ليصل سعر أونصة الفضة إلى 22.5 دولاراً، وبنسبة انخفاض 0.61%.

وسجلت أسعار والمعادن في السوق العالمية سعر الفضة 22.5 دولاراً للأونصة، بنسبة انخفاض 0.61% فيما سجل سعر النحاس 3.5921 دولاراً ، بنسبة ارتفاع 0.36% و سجل سعر طن الصلب 3589 يوان صيني، بنسبة انخفاض 0.08%.

كما سجل سعر البلاتنيوم 875.70 دولاراً للأونصة، بنسبة انخفاض 0.60% و شهد سعر التيتانيوم استقراراً اليوم بسعر 6 دولارات للكيلو جرام.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

انخفاض في أول تعاملات

شهدت أسعار الذهب انخفاض منذ بداية تداولات الأسبوع في حركة تصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير الذي سجله خلال الأسبوع الماضي، بينما تستمر الأسواق في ترقب تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى انتظار حديث رئيس البنك الفيدرالي هذا الأسبوع.

انخفضت أسعار الذهب الفوري اليوم الاثنين بنسبة 1% ليفقد 20 دولارا ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1915 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع سابق يوم الجمعة بنسبة 3.4% ليسجل أعلى ارتفاع في يوم واحد منذ شهر مارس الماضي.

وكشف تحليل جولد بيليون أن التراجع في أداء الذهب اليوم يأتي كتصحيح سلبي بعد الارتفاع الكبير الذي سجله يوم الجمعة الماضية، حيث زادت الأسواق من الطلب على الذهب كملاذ آمن قبل عطلة نهاية الأسبوع تحسباً لتصاعد الأحداث بين إسرائيل وحركة حماس، كما عاد الذهب إلى التراجع في ظل تزايد محاولات الدول لحدوث تهدئة للأوضاع في المنطقة، الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن ليدخل في حركة تصحيح سلبية متوقعة، ولكنه ظل متماسك فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

الدولار الأمريكي أيضاً شهد تراجع طفيف خلال جلسة اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين بسبب إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن أيضاً، ومن المرجح أن يظل الذهب محل تركيز المتداولين الذين يسعون إلى الشراء عند الانخفاضات، مما يجعل منطقة 1920 - 1900 دولار للأونصة منطقة شراء محتملة.