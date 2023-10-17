300 جنيه مرة واحدة|تراجع أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع قوية.. وعيار21 مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر مجددا، بعد القفزة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام القليلة الماضية وسجل مستويات تخطت 2400 جنيه للجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21.

ويشهد سعر المعدن الأصفر في مصر تذبذبا واضحا بين الانخفاض والارتفاع بعد قفزة قوية مطلع الشهر الحالي.

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سعر الذهب عيار 18 اليوم

ويهتم المقبلون على شراء الذهب خاصة المشغولات الذهبية بالبحث عن سعر الذهب عيار 18، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة عند شراء المجوهرات.

الذهب

وشهد سعر الجرام من عيار 18 تراجعا إلى أقل من 2000 جنيه بحد أدنى في السوق اليوم، بعدما قفز إلى نحو 2050 جنيها، ليكون سعره اليوم للبيع بدءا من 1,984 جنيها، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

300 جنيه تراجعا خلال ساعات

تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، بشكل ملحوظ بقيمة تزيد على 300 جنيه خلال ساعات، إذ سجل اليوم نحو 18,520 جنيها بعد 18,880 جنيها للشراء، فيما سجل 19200 جنيه قبل أيام، وسجل 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

شهد سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21، تراجعا قويا بعدما قفز إلى مستويات 2400 جنيه خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود للانخفاض اليوم مجددا ليبدأ من 2315 جنيها للبيع.

ويعتبر سعر الجرام عيار 21 وعيار 18 الأكثر بحثا والمفضلين لدى شريحة كبيرة من المصريين عند شراء المشغولات الذهبية خاصة عيار 18.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

أما المقبلون على شراء أو بيع المعدن الثمين، فيهتمون بمعرفة سعر الذهب مباشر خلال توقيت معين، فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء، 2,669 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء، 2,335 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء للبيع : 2,001 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 14 للشراء: 1,557 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء، عيار 24 للبيع: 18,520 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وعند الشراء فقط خاصة المشغولات الذهبية، يبحث المقبلون على اقتناء الذهب ، عن سعر المعدن اليوم عيار 21 بالمصنعية، حيث يبدأ سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

وحساب سعر المصنعية على السبائك يختلف الأمر، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للتي تزن أكثر من 100 جرام، اما الأقل فيكون مثل المشغولات، وفي حال الذهب المستعمل يكون سعر المصنعية بدءا من 20 جنيها فقط.

سعر الذهب عالميا

وهبط سعر أوقية الذهب عالميًا بعد قفزة قوية الأيام الماضية، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,932.82 بعد ليعود إلى 1,915.20 دولار اليوم، و كان قد سجل السعر 1817 دولارا قبل أيام، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.

الذهب

2 طن من الذهب

وكان الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، أعلن عن آخر المستجدات بشأن مبادرة الذهب بدون جمارك.

وقال "الشحات" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" قبل يومين ، إن مبادرة الذهب بدون جمارك أدخلت لمصر أكثر من 2 طن من الذهب.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار رئيس الوزراء صدر الأشهر الماضية ليستمر لمدة 6 أشهر وهو قارب على الانتهاء، دخل لمصر كمية كبيرة من الذهب هذه الفترة، وهذا يعتبر احتياطياً نقديًا ومازالت المبادرة مستمرة، وقد تمتد المدة.

الحد الأقصى 10 آلاف

وأشار إلى أن الذهب المسموح به هو للاستخدام الشخصي، وهناك مرونة في التعامل مع القادمين من الخارج، موضحًا أن الحد الأقصى 10 آلاف دولار مقارنة بالعملة الأجنبية او المعادن او الطرق الشرعية مثل البنوك.