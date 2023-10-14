مفاجأة.. الشحات الغتوري: مبادرة الذهب بدون جمارك أدخلت لمصر 2 طن |فيديو

أعلن الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، عن آخر المستجدات بشأن مبادرة الذهب بدون جمارك.

وقال "الشحات" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن مبادرة الذهب بدون جمارك أدخلت لمصر أكثر من 2 طن من الذهب.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار رئيس الوزراء صدر الأشهر الماضية ليستمر لمدة 6 أشهر وهو قارب على الانتهاء، دخل لمصر كمية كبيرة من الذهب هذه الفترة، وهذا يعتبر احتياطياً نقديًا ومازالت المبادرة مستمرة، وقد تمتد المدة.

الحد الأقصى 10 آلاف

وأشار إلى أن الذهب المسموح به هو للاستخدام الشخصي، وهناك مرونة في التعامل مع القادمين من الخارج، موضحًا أن الحد الأقصى 10 آلاف دولار مقارنة بالعملة الأجنبية او المعادن او الطرق الشرعية مثل البنوك.