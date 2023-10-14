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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عيار 14 كسر حاجز الـ 1500 جنيه.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تمثل  أسعار الذهب أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي شراء الشبكة وتحديد الوقت الأنسب للشراء خاصة بعد استقرار عيار 21 عند 2,340 من أعلي مستوي وصل له خلال ابريل الماضي 2800 جنيه بتراجع قدره 460 جنيها فيما بلغ عيار 14 حوالي 1,560 ليكسر بذلك حاجز ال 1500.

 

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الذهب يرتفع 20 جنيها جديدة في ختام تعاملات اليوم

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هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية يحدد على أساسها قرار البيع والشراء بالنسبة للمستثمرين خاصة أن المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل تقلبات الأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة ، كما أن البعض يعتبر المعدن الأصفر من بين وسائل الادخار الأمنة والتي يلجأ لها  الكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,651 شراء 2,674
عيار 22 بيع 2,430 شراء 2,451
عيار 21 بيع 2,320 شراء 2,340
عيار 18 بيع 1,989 شراء 2,006
عيار 14 بيع 1,547 شراء 1,560
عيار 12 بيع 1,326 شراء 1,337
الاونصة بيع 82,459 شراء 83,170
الجنيه الذهب بيع 18,560 شراء 18,720
الكيلو بيع 2,651,429 شراء 2,674,286

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر مارس الماضي مع تزايد حدة الصراع في الشرق الأوسط الأمر الذي دفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن في الأسواق تحسباً لأية تطورات قد تطرأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية علي مدار  الأسبوع الماضي بنسبة 5.5% ليسجل مكاسب بمقدار 100 دولار ويغلق الذهب عند المستوى 1932 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وتشهد تلك الفترة  زيادة الطلب على الذهب بشكل كبير تحسباً لأية احداث قد تطرأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفيما يخص  الدولار الأمريكي فقد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث استكمل الدولار ارتفاعه يوم الجمعة بنسبة 0.2% بعد ارتفاع بنسبة 0.9% يوم الخميس الماضي والذي تبع سلسلة من الهبوط استمرت 6 جلسات متتالية.

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أسعار الذهب في مصر تقفز 170 جنيها بسبب ارتفاع الأوقية

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جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

ارتفاع كل من الدولار والذهب في نفس الوقت على الرغم من العلاقة العكسية التي تربط بينهما يدل على توجه المستثمرين إلى الملاذ الآمن في الأسواق المالية بكافة صوره، والمعروف أن الذهب والدولار هما أكبر أصول الملاذ الآمن في الأسواق.

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