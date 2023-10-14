عيار 14 كسر حاجز الـ 1500 جنيه.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب

تمثل أسعار الذهب أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي شراء الشبكة وتحديد الوقت الأنسب للشراء خاصة بعد استقرار عيار 21 عند 2,340 من أعلي مستوي وصل له خلال ابريل الماضي 2800 جنيه بتراجع قدره 460 جنيها فيما بلغ عيار 14 حوالي 1,560 ليكسر بذلك حاجز ال 1500.

أسعار الذهب اليوم

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية يحدد على أساسها قرار البيع والشراء بالنسبة للمستثمرين خاصة أن المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل تقلبات الأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة ، كما أن البعض يعتبر المعدن الأصفر من بين وسائل الادخار الأمنة والتي يلجأ لها الكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,651 شراء 2,674

عيار 22 بيع 2,430 شراء 2,451

عيار 21 بيع 2,320 شراء 2,340

عيار 18 بيع 1,989 شراء 2,006

عيار 14 بيع 1,547 شراء 1,560

عيار 12 بيع 1,326 شراء 1,337

الاونصة بيع 82,459 شراء 83,170

الجنيه الذهب بيع 18,560 شراء 18,720

الكيلو بيع 2,651,429 شراء 2,674,286

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر مارس الماضي مع تزايد حدة الصراع في الشرق الأوسط الأمر الذي دفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن في الأسواق تحسباً لأية تطورات قد تطرأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وارتفعت أسعار الذهب الفورية علي مدار الأسبوع الماضي بنسبة 5.5% ليسجل مكاسب بمقدار 100 دولار ويغلق الذهب عند المستوى 1932 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وتشهد تلك الفترة زيادة الطلب على الذهب بشكل كبير تحسباً لأية احداث قد تطرأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفيما يخص الدولار الأمريكي فقد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث استكمل الدولار ارتفاعه يوم الجمعة بنسبة 0.2% بعد ارتفاع بنسبة 0.9% يوم الخميس الماضي والذي تبع سلسلة من الهبوط استمرت 6 جلسات متتالية.

ارتفاع كل من الدولار والذهب في نفس الوقت على الرغم من العلاقة العكسية التي تربط بينهما يدل على توجه المستثمرين إلى الملاذ الآمن في الأسواق المالية بكافة صوره، والمعروف أن الذهب والدولار هما أكبر أصول الملاذ الآمن في الأسواق.