أسعار الذهب كافة الأعيرة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

وسجل جرام الذهب عيار 24 بالمصنعية خلال تعاملات أسواق الذهب اليوم الثلاثاء، ليباع الجرام الواحد الآن بسعر 2674 جنيها، في المقابل 2651 جنيهًا للشراء.

كما استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر بالمصنعية عند 2340 جنيهًا للجرام الواحد في حالة البيع، و2320 جنيهًا للشراء، وهو أكثر أعيرة الذهب تداولًا في محلات القاهرة والمحافظات.

وشهد سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية خلال تعاملات الثلاثاء، حالة من الاستقرار والهدوء في محلات الصاغة المصرية، ليباع عيار 18 الآن بـ 2005 جنيهًا، في المقابل 1988 جنيهات للشراء.