175 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 8 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت 175 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2185 جنيهًا، وارتفع إلى 2420 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2360 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة101 دولار، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1832 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1933 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2697 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2023 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1574 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 18880 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2335 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2360 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

ولفت، إمبابي، أن الصراع بين الجانب الفلسطيني والكيان المحتل، يزيد من حالة الضبابية وعدم اليقين بالأسواق، ما يدفع المستثمرين للذهب للتحوط كملاذ آمن، متوقعًا ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية مع استمرار الأزمة.