سعر الذهب عيار 24 اليوم 15-10-2023

استقر سعر أكثر أعيرة الذهب قيمة نحو 2651 جنيها للبيع و 2674 جنيها للشراء، في مستهل تعاملات اليوم الأحد 15-10-2023، وذلك بالنسبة لـ سعر عيار 24 الأعلي فئة .

واستقر سعر الذهب في أول تعاملات اليوم الأحد على مستوي محلات الصاغة دون أي تغيير وذلك بالنسبة للجرام الواحد.

ارتفاع الأسعار

وكانت محلات الصاغة مساء أمس السبت، قد شهدت ارتفاعا بقيمة 80 جنيها على مدار يومين في الجرام الواحد.

عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا، نحو ا 2320 جنيها للبيع و2340 جنيها للشراء.



عيار 18



وبلغ سعر عيار 18 نحو 1989 جنيها للبيع و 2006 جنيهات للشراء.

عيار 14



ووصل سعر عيار 14 نحو 1547 جنيها للبيع و 1560 جنيها للشراء.

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 82.45 ألف جنيه للبيع و83.17 ألف جنيه للشراء.

الجنيه الذهب



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.56 ألف جنيه للبيع و 18.72 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.65 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء.



ارتفاع أسبوعي



سجل الذهب أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر مارس الماضي ، مع تزايد حدة الصراع في الشرق الأوسط الأمر الذي دفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن في الأسواق تحسباً لأية تطورات قد تطرأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب الفوري ، خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.5% ليسجل مكاسب بمقدار 100 دولار ويغلق الذهب عند المستوى 1932 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى في 3 أسابيع، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أدنى مستوياته منذ مارس الماضي عند 1810 خلال الأسبوع السابق، في المقابل ارتفع الذهب في مصر 170 جنيها على خلفية التحركات العالمية.

ورصد تحليل جولد بيليون، ارتفاع الذهب خلال تداولات أمس بنسبة 3.4% ليربح 64 دولار للأونصة وهو أكبر ارتفاع ليوم واحد منذ 17 مارس الماضي، حيث تستمر الأحداث في التصاعد بين حركة حماس وإسرائيل مما زاد الطلب بشكل كبير على الملاذ الآمن في الأسواق سواء الذهب أو غيره من الأصول التي يعتمد عليها المستثمرين في أوقات الأزمات.

الحرب الروسية الأوكرانية

ويدفع تزايد التقلبات الجيوسياسية، المستثمرون، إلى الاحتفاظ ببعض التأمين والحماية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأمر الذي دفعهم إلى زيادة الطلب على الذهب بشكل كبير تحسباً لأية احداث قد تطرأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويعد الأمر مشابهاً لما حدث عام 2022 عند عزو روسياً لأوكرانيا.

وبالنظر إلى الدولار الأمريكي نجده قد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث استكمل الدولار ارتفاعه يوم الجمعة بنسبة 0.2% بعد ارتفاع بنسبة 0.9% يوم الخميس الماضي والذي تبع سلسلة من الهبوط استمرت 6 جلسات متتالية.

وارتفع كلا من الدولار والذهب في نفس الوقت على الرغم من العلاقة العكسية التي تربط بينهما يدل على توجه المستثمرين إلى الملاذ الآمن في الأسواق المالية بكافة صوره، والمعروف أن الذهب والدولار هما أكبر أصول الملاذ الآمن في الأسواق.

وفي الوقت الحالي أصبح عدم اليقين الجيوسياسي هو العامل الحاسم المؤثر على تحركات الأسواق، فالأسواق قامت بالفعل بتسعير سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة، لذلك تحول التركيز إلى عدم اليقين الجيوسياسي وهو الأمر المفيد للذهب، التوقعات الآن تتزايد أننا سنشهد المزيد من عدم الاستقرار حتى عام 2024 خاصة مع اقترابنا من الانتخابات الأمريكية، لذلك سيبدو الذهب بمثابة استثمار مناسب على المدى الطويل في الوقت الحالي.





سعر الذهب بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر مارس الماضي مع تزايد حدة الصراع في الشرق الأوسط الأمر الذي دفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن في الأسواق تحسباً لأية تطورات قد تطرأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية علي مدار الأسبوع الماضي بنسبة 5.5% ليسجل مكاسب بمقدار 100 دولار ويغلق الذهب عند المستوى 1932 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وتشهد تلك الفترة زيادة الطلب على الذهب بشكل كبير تحسباً لأي أحداث قد تطرأ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفيما يخص الدولار الأمريكي فقد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث استكمل الدولار ارتفاعه يوم الجمعة بنسبة 0.2% بعد ارتفاع بنسبة 0.9% يوم الخميس الماضي والذي تبع سلسلة من الهبوط استمرت 6 جلسات متتالية.