أخبار التوك شو | سعر جدبد لـ الذهب والدولار مع الحروب .. وتطورات القصف الإسرائيلي على غزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة ، نرصد أبرزها في التقرير التالي..
إعفاء 12 سلعة غذائية من الجمارك .. أخبار سارة من الحكومة
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" للسيطرة على الأسعار.. الحكومة تعفي 12 سلعة غذائية من الجمارك لمدة 6 أشهر".
أسعار الذهب تشهد تحركات ومفاجأة بعيار 21.. تفاصيل
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "الجرام قفز 90 جنيهًا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال 48 ساعة".
الأرصاد: أجواء خريفية نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.. شاهد
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
في ظل الأحداث الجارية.. ثبات واضح في سعر الدولار مقابل الجنيه| تفاصيل
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 13- 10-2023.
حماة الوطن: مصر لم تتأخر في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لغزة
ال محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، إن كلمة الرئيس السيسي بالأمس، كانت جامعة ومانعة، تناول فيها الرئيس السيسي كافة الأمور التي تشهدها ونعيشها المرحلة الحالية.
الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية
قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الاتصال انقطع مع معظم أطقم قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة في قطاع غزة وقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.
فصائل المقاومة: مقتل 13 أسيرا إسرائيليا في قصف الاحتلال
أعلنت فصائل المقاومة عن مقتل 13 من الأسرى لديهم، في القصف الإسرائيلي أمس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
ولادة طفل فلسطيني في ظل القصف والحصار| شاهد
عرضت فضائية العربية، تقريرا عن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تشهد أقسام الولادة بالقطاع ظاهرة غريبة.
خالد عكاشة : الولايات المتحدة شريك كامل في صناعة القرار الإسرائيلي
قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه لا يوجد وقت دقيق يمر به الإقليم والقضية الفلسطينية أكثر من هذا التوقيت الذي تمر به، لافتًا الي أن تواجد وزير الخارجية الأمريكي بالأمس بداخل اسرائيل وحضوره اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلى يدل على ان الولايات المتحدة الأمريكية شريك كامل في صناعة القرار السياسي الإسرائيلي الموجه لفلسطين .
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. تعرف عليه
بحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، فيما شهدت أسعار الذهب خلال الساعات الماضية تحركات جديدة، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ 1920 جنيها سجل اليوم 2028 جنيها، وعيار 21 سجل 2390 جنيهًا.