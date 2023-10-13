أخبار التوك شو | سعر جدبد لـ الذهب والدولار مع الحروب .. وتطورات القصف الإسرائيلي على غزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة ، نرصد أبرزها في التقرير التالي..

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" للسيطرة على الأسعار.. الحكومة تعفي 12 سلعة غذائية من الجمارك لمدة 6 أشهر".

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "الجرام قفز 90 جنيهًا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال 48 ساعة".

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 13- 10-2023.

ال محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، إن كلمة الرئيس السيسي بالأمس، كانت جامعة ومانعة، تناول فيها الرئيس السيسي كافة الأمور التي تشهدها ونعيشها المرحلة الحالية.

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الاتصال انقطع مع معظم أطقم قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة في قطاع غزة وقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

أعلنت فصائل المقاومة عن مقتل 13 من الأسرى لديهم، في القصف الإسرائيلي أمس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

عرضت فضائية العربية، تقريرا عن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تشهد أقسام الولادة بالقطاع ظاهرة غريبة.

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه لا يوجد وقت دقيق يمر به الإقليم والقضية الفلسطينية أكثر من هذا التوقيت الذي تمر به، لافتًا الي أن تواجد وزير الخارجية الأمريكي بالأمس بداخل اسرائيل وحضوره اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلى يدل على ان الولايات المتحدة الأمريكية شريك كامل في صناعة القرار السياسي الإسرائيلي الموجه لفلسطين .

بحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، فيما شهدت أسعار الذهب خلال الساعات الماضية تحركات جديدة، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ 1920 جنيها سجل اليوم 2028 جنيها، وعيار 21 سجل 2390 جنيهًا.