حماة الوطن: مصر لم تتأخر في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لغزة

قال محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، إن كلمة الرئيس السيسي بالأمس، كانت جامعة ومانعة، تناول فيها الرئيس السيسي كافة الأمور التي تشهدها ونعيشها المرحلة الحالية.



وأضاف “محمد الأجرود” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل بالأمس لكل الجهات الداخلية والخارجية، فهو لم يترك صغيرة أو كبيرة، إلا وتحدث عنها، متابعا: الرئيس السيسي أكد على كون مصر قادرة على حماية نفسها ودعم القضية الفلسطينية.



واسترسل: مصر لم تتأخر على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لـ قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي شدد على أنه لا يمكن لأحد أن يمس الحدود المصرية.

ولفت إلى أن فكرة تهجير الفلسطينيين، والقضاء على المدنيين، يعني القضاء على القضية الفلسطينية بالكامل.