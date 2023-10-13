دفاع النواب: الأولوية القصوى لدعوة السيسى بوقف التصعيد في فلسطين

أكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية والتشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية.



وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد، باعتباره الأولوية في الوقت الراهن، حقناً لدماء المدنيين من الجانبين، وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التدخل والتحرك تلبية لدعوة الرئيس السيسى لوقف العنف والتصعيد داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.



وأكد النائب خالد طنطاوى أن الموقف المصرى الواضح والحاسم تجاه الاوضاع المأساوية الانسانية الصعبة مشيراً الى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل الوقف الفوري لما يتم داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.



تجدر الاشارة الى أن الاتصال تطرق كذلك إلى التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل مواصلة تعزيزه وتطويره في مختلف الاتجاهات، في ضوء ما يربط الجانبان من علاقات وثيقة ومتميزة.