رسميًا.. «الوزراء الإسرائيلي» يعلن تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رسميا تشكيل حكومة طوارئ و"مجلس حرب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل تضم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت، ورئيس هيئة الأركان العامة العشرين لجيش الاحتلال، بيني جانتس، ورئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، إن حظر التجول هو بمثابة حكومة طوارئ، وهذا هو وقت الاتحاد ضد المقاومة الفلسطينية والعمل كقبضة حازمة، وهذا هو أمر الساعة سواء في الشعب أو في الكنيست أو في حكومة الطوارئ.

وأضاف: “لقد رأينا جميعًا القسوة والعنف في طوفان الأقصى، وأسر النساء والمسنين والأطفال من كل خلفية، وهو ما يتطلب ضرورة الوحدة الداخلية الإسرائيلية، وذلك بتشكيل حكومة طوارئ”.