خالد عكاشة : الولايات المتحدة شريك كامل في صناعة القرار الإسرائيلي

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه لا يوجد وقت دقيق يمر به الإقليم والقضية الفلسطينية أكثر من هذا التوقيت الذي تمر به، لافتًا الي أن تواجد وزير الخارجية الأمريكي بالأمس بداخل اسرائيل وحضوره اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلى يدل على ان الولايات المتحدة الأمريكية شريك كامل في صناعة القرار السياسي الإسرائيلي الموجه لفلسطين .

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج « كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن أمريكا شريك أيضًا في صناعة وزارة الحرب المصغرة وكل المصادر الأمريكية والإسرائيلية تعلم أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق هو رجل الولايات المتحده الامريكة داخل النخبة السياسية.

وتابع: «إننا اليوم أمام صناعة حكومة إسرائيلة بشراكة أمريكا وهناك جزءا منها بغاية تقييد التيار اليمين المتطرف وخلق توازن اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية لدفع هذه العناصر الجديدة»