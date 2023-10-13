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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ولادة طفل فلسطيني في ظل القصف والحصار| شاهد

أقسام الولادة بقطاع
أقسام الولادة بقطاع غزة

عرضت فضائية العربية، تقريرا عن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تشهد أقسام الولادة بالقطاع ظاهرة غريبة.


وشهد قسم الولادة بقطاع غزة ولادة طفل في ظروف استثنائية، والده صحفي كان يغطي أخبار الحرب داخل القطاع.


وأوضح والد الطفل أن خبر ولادته كان غير طبيعي، لكونه يغطي حالات الاستشهاد والوفاة طوال الوقت الماضي، متابعا:" الخبر فاجأني وأسعدني".


حصار قطاع غزة
 


ويعيش قطاع غزة حصارا شاملا، فرضه الاحتلال الإسرائيلي، ويستهدف الاحتلال قصف المباني والبنية التحتية بشكل يومي، ويعاني القطاع من شح الأدوية وقطع الكهرباء.

 

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من كل هذا الدمار، إلا أن أقسام الولادة بالمستشفيات تشهد ارتفاعا واضحا بأعداد المواليد، مؤكدا على أن تلك الظاهرة غريبة، في ظل تزامنها مع زيادة أعداد الشهداء.

قطاع غزة أقسام الولادة غزة الاحتلال الاسرائيلي قطع الكهرباء

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