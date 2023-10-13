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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب تشهد تحركات ومفاجأة بعيار 21.. تفاصيل

الذهب
الذهب

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "الجرام قفز 90 جنيهًا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال 48 ساعة".

 

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أخبار التوك شو| ننشر أسعار الذهب والدولار اليوم.. واتحاد الغرف التجارية يزف خبرا سارا للمواطنين

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مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

وظهر في لتقرير أن اليوميين الماضيين شهدت أسعار الذهب قفزة جديدة، وأن سعر الجرام عيار 21 ارتفعت 90 جنيها، وأن جرام الذهب عيار 24 ارتفع 114 جنيهًا.

 

وأوضحت التقرير أن جرام الذهب عيار 18 ارتفع بنحو 77 جنيها، وأن الذهب أيضًا عالميا ارتفع بالدولار بنحو 14 دولار.

 

وكشف التقرير أن سعر أونصة الذهب وصلت لـ 1875 دولارًا، وأن سعر جرام الذهب عيار 24 وصل الآن محليًا لـ 2674 جنيهًا، وأن جرام الـ 21 وصل لـ 2340 جنيهًا، وأن جرام الـ 18 وصل لـ 2006 جنيهات.

 

الذهب أسعار الذهب سعر الجرام عيار 21 جرام الذهب عيار 18

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