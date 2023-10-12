أخبار التوك شو| ننشر أسعار الذهب والدولار اليوم.. واتحاد الغرف التجارية يزف خبرا سارا للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الأرز والفول.. اتحاد الغرف التجارية يزف خبرا سارا للمواطنين

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع.

وقال “عز”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الأزمات الاقتصادية العالمية سواء أزمة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وحرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى المشكلات الحالية في فلسطين أثرت على ارتفاع أسعار السلع.



أحداث غزة.. وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقاءه بنظيره في ليتوانيا

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه تحدث مع وزير خارجية ليتوانيا جابرييليوس لاندسبيرجيس، لتنمية العلاقات بين البلدين، وأن هناك لجنة اقتصادية انعقدت من عام 2019، وأنه رئيس هذه اللجنة، وهناك عمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ليتوانيا.



وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير خارجية ليتوانيا جابرييليوس لاندسبيرجيس، أن هناك تعاون كبير بين البلدين ونتطلع لزيادة هذه التعاون، وأن ليتوانيا عضو في الاتحاد الأوربي.



ولفت إلي أنه تم الحديث في مجالات كثيرة للتعاون، منها مجال التكنولوجيا، و الرقمنة، لما حققته ليتوانيا في هذا المجال.



مدير مستشفى بغزة: المنظومة الصحية انهارت تماما

أكد مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن المنظومة الصحية انهارت تماما ولا نستطيع تقديم الخدمات للجرحى والمرضى، والقصف مستمر على مدار اللحظة وآلاف الإصابات تأتي تباعا.

وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، إن المستشفى لم يعد قادرا على استيعاب العشرات من المرضى والمصابين بسبب ارتفاع أعدادهم، فضلًا عن نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية داخل القطاع واستهلاك الطواقم الطبية طاقتها تماما في خدمة المرضى والمصابين، مؤكدا أن بعض الجرحى في الممرات والطرقات لا تستطيع المسشتفى توفير أسرة لهم، ونشهد وضعا مأسوايا منذ سنوات طوال ولم يمر على القطاع الصحي أصعب من هذه الظروف والمرضى والجرحى يموتون أمام أعين الجميع ولا نستطيع مساعدتهم.

9 سلع تشهد هبوطا بالأسعار خلال 48 ساعة.. مفاجأة من الحكومة للمواطنين





خلال الساعات القليلة المقبلة وتحديدًا بعد 48 ساعة، ستنخفض أسعار 9 سلع أساسية، وذلك بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمنتجين، لعمل مبادرة من أجل تخفيض أسعار السلع التي شهدت ارتفاعا في الفترة الماضية.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأسعار ستنخفض بداية من يوم السبت المقبل، وأن كل تاجر عليه أن يلتزم بالأسعار.

وأكد أن هذه الانخفاضات مستمرة لـ مدة 6 أشهر، وأن الجميع سيشعر بفارق الأسعار خلال الفترة المقبلة.



وذكر رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، وأن السلع التي ستنخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة والسكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.



ابتداءً من السبت| الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس.. وفرص لسقوط أمطار اليوم|فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

الأرصاد: نتأثر بامتداد منخفض جوي

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى"، إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في فترات الليل المتأخر، وساعات النهار الباكر.



هشام يكن: الزمالك نادي القرن الحقيقي وأرفض تقسيط غرامة كهربا





أكد الكابتن هشام يكن، لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر، أن نادي الزمالك هو نادي القرن، وأن هناك بطولات كثيرة للزمالك قبل عام 2000، ويجب أن يقدم ملف الزمالك بطريقة صحيحة.

وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، وأنه مستعد لعمل الملف الخاص بـ أن الزمالك هو نادي القرن.



أسعار الذهب اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023





قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2628 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2300 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1971 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18400 جنيها.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

استعرضت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.82 جنيه للبيع، و 32.67 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.06 جنيه للبيع، و37.89 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.16 جنيه للبيع، و99.71 جنيه للشراء .

استشهاد 15 مواطنا في قصف الاحتلال لقطاع غزة

أفاد بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، باستشهاد 18 فلسطينيا وإصابة العشرات، فجر اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال قطاع غزة.

وذكر "جبر" في رسالة على الهواء، اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا لعائلة بمنطقة جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنًا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة، كما أسفر القصف عن تدمير منزل بالكامل في مخيم الشاطئ.

وأضاف أن أطقم الإسعاف التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية نقلت المصابين لمستشفى الشفاء بقطاع غزة.