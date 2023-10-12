هشام يكن: الزمالك نادي القرن الحقيقي وأرفض تقسيط غرامة كهربا

أكد الكابتن هشام يكن، لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر، أن نادي الزمالك هو نادي القرن، وأن هناك بطولات كثيرة للزمالك قبل عام 2000، ويجب أن يقدم ملف الزمالك بطريقة صحيحة.



وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، وأنه مستعد لعمل الملف الخاص بـ أن الزمالك هو نادي القرن.



وأشار إلي أن الزمالك لن يترك حقه، في أي قضية، وبالنسبة لـ غرامة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، يجب أن تعلم ظروف لنادي الأول، وأن الزمالك يحتاج لـ تجديد، ويحتاج لعمل صفقات لـ نجوم جديدة.



ولفت إلي أنه يسعى لخدمة نادي الزمالك وأعضاء جمعيته العمومية، وأنه ليس مع تقسيط عقوبة كهربا.

