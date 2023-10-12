عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرشح انتخابات الزمالك: تقسيط غرامة كهربا مرفوض.. فيديو

صدى البلد

 

أكد شريف إسلام، المرشح على منصب العضوية في انتخابات نادي الزمالك، أن مسألة تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، المفروضة عليه لصالح الزمالك أمر مرفوض.

جاء ذلك خلال لقاء له مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد.

وقال شريف إسلام، خلال اللقاء، «قعدت سنين في نادي الزمالك أدوار تنفيذية.. الزمالك يحتاج شغل كبير وأدوار كبيرة.. أنا قعدت 11 سنة داخل النادي في منصاب إدارية ما يؤهلني لخدمة النادي».

وأكد إسلام أن الأربع سنين المقبلة هي من أصعب الفترات التي سيمر بها نادي الزمالك.

وأكد أيضًا أنه لا خلاف على حب وانتماء المرشحين كافة في الانتخابات لنادي الزمالك، مضيفًا أن الروح بين جميع المرشحين سواء المستقلين أو المنضمين للقائمة الموحدة في انتخابات الزمالك.

وحول مسألة التعامل مع غرامة كهربا، قال شريف إسلام: «تقسيط غرامة محمود كهربا مرفوض وطرح السؤال من الأساس غير مقبول».

وشدد إسلام قائلًا: «التهاون في حقوق نادي الزمالك أمر مرفوض تمامًا».

https://www.youtube.com/watch?v=D2q1khozyek

الأهلى الزمالك انتخابات الزمالك انتخابات نادي الزمالك تقسيط غرامة كهربا تقسيط غرامة محمود كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

ترشيحاتنا

رأي الشعراوي في السيد البدوي.. أسراره وكراماته بالليلة الختامية لمولده

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا واسعًا في غزة

أمريكا: هجوم حماس كان مفاجأة لإيران

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية في ثوب جديد

بسبب مخاوف مستويات الإشعاع المفرطة..أبل تعلن امتثالها لطلب فرنسا بشأن iPhone 12 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول الباذنجان الأسود | تعرف عليها

ظهور مثير لـ لينا أحمد الفيشاوي عبر ستوري إنستجرام

لعلاج النحافة عند الأطفال.. إليك هذه الوصفات

فوائد مذهلة لشوربة العدس| تعرف عليها

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ