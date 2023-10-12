مرشح انتخابات الزمالك: تقسيط غرامة كهربا مرفوض.. فيديو

أكد شريف إسلام، المرشح على منصب العضوية في انتخابات نادي الزمالك، أن مسألة تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، المفروضة عليه لصالح الزمالك أمر مرفوض.

جاء ذلك خلال لقاء له مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد.

وقال شريف إسلام، خلال اللقاء، «قعدت سنين في نادي الزمالك أدوار تنفيذية.. الزمالك يحتاج شغل كبير وأدوار كبيرة.. أنا قعدت 11 سنة داخل النادي في منصاب إدارية ما يؤهلني لخدمة النادي».

وأكد إسلام أن الأربع سنين المقبلة هي من أصعب الفترات التي سيمر بها نادي الزمالك.

وأكد أيضًا أنه لا خلاف على حب وانتماء المرشحين كافة في الانتخابات لنادي الزمالك، مضيفًا أن الروح بين جميع المرشحين سواء المستقلين أو المنضمين للقائمة الموحدة في انتخابات الزمالك.

وحول مسألة التعامل مع غرامة كهربا، قال شريف إسلام: «تقسيط غرامة محمود كهربا مرفوض وطرح السؤال من الأساس غير مقبول».

وشدد إسلام قائلًا: «التهاون في حقوق نادي الزمالك أمر مرفوض تمامًا».

https://www.youtube.com/watch?v=D2q1khozyek