أوراق ناقصة.. أزمة جديدة بين عمر هريدي وحسين لبيب بسبب رئاسة الزمالك

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" أزمة بين عمر هريدي وحسين لبيب..النائب السابق: ليس عضوًا بالزمالك..والمرشح يرد:فيه ورق اتشال من الملف".

وجاء في التقرير أن هناك تصعيدا من عمر هريدي المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، ضد اللواء حسين لبيب، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، حيث قال هريدي إن عضوية لبيب بالزمالك، غير صحيحة ولا يحق له الترشح لمنصب رئيس نادي الزمالك.

وكشف التقرير أن عمر هريدي قال إنه يعلم القانون وأن عضوية لبيب غير مكتملة.

وأوضح التقرير أن اللواء حسين لبيب رد على تصريحات هريدي قائلا :" أكيد عضو، وأنه من سنة 2000 وهو عضو، ولكن الملف الخاص به تم سحب أوراق منه".

وتابع:" أن من يتحدث عن نقص أوراقي بالعضوية الخاصة به يثير الجدل، بشأن علمهم بهذه المعلومة الغريبة، وكشف أنه كان لاعب كرة يد، بنادي الزمالك".

وأوضح لبيب، أنه قام بدفع آخر اشتراك بنادي الزمالك، ولديه الأوراق التي تثبت ذلك.