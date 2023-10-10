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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يتضامن مع فلسطين: في القلب والدم ونصرة قريبا إن شاء الله

كهربا
كهربا

شارك نجم الأهلي محمود كهربا صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر كهربا في الصورة رفقة حسين الشحات حاملين علم فلسطين.

 

وكتب كهربا:"في القلب والدم نصرة قريبا ان شاءالله".

شارك اللاعب محمود كهربا صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق كهربا على الصورة:"حياتي كلها افلام وأنا صاحب السينما ".

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر تطورات ملف قضية نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، للحصول على الغرامة الموقعة على اللاعب.

 وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي الحالي بنادي الزمالك،  أكد تمسكه بحق الزمالك في الحصول على الغرامة الموقعة على كهربا، من جانب «فيفا»، بقيمة مليوني دولار،إضافة إلى الفوائد التي وصلت حتى الآن إلى 350 ألف دولار تقريبًا.

 

تفاصيل تحرك الزمالك للحجز على أرصدة وممتلكات كهربا

وأضاف حتحوت، أن أحمد فؤاد الوطن، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الماتش»، أشار إلى أن الزمالك تقدم بالفعل بشكوى ضد محمود عبدالمنعم كهربا في المحكمة للحجز على ممتلكات اللاعب، لحين سداد الغرامة الخاصة بنادي الزمالك.

وأوضح أن المدير المالي للزمالك، شدد على عدم تنازل النادي ولو عن دولار واحد من الغرامة، ويتمسك بالحجز على أرصدة وحسابات كهربا، استنادًا للحكم الصادر ضده بالغرامة الخاصة بنادي الزمالك من المحكمة الرياضية، وسيتم اتخاذ الإجراءات خلال الفترة المقبلة.

 

 

 

محمود كهربا كهربا انستجرام حسين الشحات فلسطين في القلب والدم نصرة

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