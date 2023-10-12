الأرز والفول.. اتحاد الغرف التجارية يزف خبرا سارا للمواطنين

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية عن تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع.

وقال “عز”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الأزمات الاقتصادية العالمية سواء أزمة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وحرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى المشكلات الحالية في فلسطين أثرت على ارتفاع أسعار السلع.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك مبادرة من القطاع الخاص بدعم كامل من الدولة لتقديم السلع بأسعار مخفضة.

رئيس الوزراء ترجم قراره الفوري

وتابع: "هناك خلية نحل تعمل بانتظام في شركات القطاع الخاص سواء منتجين ومستوردين ومصانع تعبئة وشركات توزيع"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أمس ترجم قراره الفوري.

واستكمل "صدرت قرارات فورية بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة لكي نصل إلى خصومات يشعر بها المواطن بشكل كبير".

وأكد أن هناك عددًا من الشركات بدأت بالفعل في ضخ السلع المخفضة في المنافذ المختلفة على مستوى المحافظات، كما أن البنوك بدأت في تدبير مستلزمات الإنتاج وموانئ مصر استقبلت أمس الأول 60 ألف طن فول وفي انتظار 150 ألف طن أرز للمبادرة.