9 سلع تشهد هبوطا بالأسعار خلال 48 ساعة.. مفاجأة من الحكومة للمواطنين

خلال الساعات القليلة المقبلة وتحديدًا بعد 48 ساعة، ستنخفض أسعار 9 سلع أساسية، وذلك بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمنتجين، لعمل مبادرة من أجل تخفيض أسعار السلع التي شهدت ارتفاعا في الفترة الماضية.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأسعار ستنخفض بداية من يوم السبت المقبل، وأن كل تاجر عليه أن يلتزم بالأسعار.

وأكد أن هذه الانخفاضات مستمرة لـ مدة 6 أشهر، وأن الجميع سيشعر بفارق الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وذكر رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، وأن السلع التي ستنخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة والسكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.

ولفت إلى أنه سيكون هناك اجتماع أسبوعي من اتحاد المنتجين لمتابعة استقرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار سيتراوح من بين 15% لـ 25%.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، وأن الدولة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار، وأنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع، رئيسية.

من جانبه، أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، أن الأرز من ضمن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، موضحًا: "رغم أن هناك أنواعا من الأرز ارتفع سعرها، ولكن بشكل عام لم يكن هناك ارتفاعات مثل البصل والسكر".

وقال رئيس شعبة الأرز، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، إن سعر الأرز في حالة ثبات واستقرار، ولكن الفترة الأخيرة لم يشهد ارتفاعات كبيرة.

وطالب وزارة الزراعة بتوفير تقاوي لـ الأرز يكون إنتاجها كبيرا عن الموجود حاليًا، مشيرا إلى أنه كان يتوقع انخفاض أسعار الأرز عن 20 جنيها، ولكن هذا صعب تحقيقه.

وذكر أن عدم تخفيض الأرز لأقل من 20 جنيها، يكون بسبب قلة الإنتاج من الأراضي عن المستهدف، ولكن بشكل عام أسعار الأرز ستكون في حدود الـ 24 جنيها.

وأوضح أن الأرز موجود ولكن المستهدف كان وجود 750 لـ مليون طن فائض، ولكن بعد الحصاد سيكون الفائض بين 400 لـ 500 ألف طن.

شعبة الأرز تعلن عن مبادرة خاصة لتخفيض الأسعار 2 جنيه

وكشف مفاجأة للمواطنين، قائلا: "شعبة الأرز ستقوم بعمل مبادرة خاصة، وسيكون هناك تخفيض في أسعار الأرز، ويكون هناك جنيه أو اثنان جنيه انخفاضا، وبهذا سيكون السعر 22 جنيها بدلا من 24 جنيها".

وقد أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة اجتمعت مع المنتجين لخفض أسعار 7 سلع استراتيجية، وأضيف لهم الدواجن والبيض.

وقال رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، إن الحكومة قررت توفير العملة الصعبة من أجل أن يتم استيراد مستلزمات الإنتاج حتى لا يكون هناك مشكلة تواجه المربين.

ولفت إلى أن هناك تخفيفا من الجمارك والضرائب، حتى تكون التكلفة أقل، ويكون هناك تخفيض في الأسعار، وأن الحكومة تعمل على تخفيف العبء على المواطنين.

وأشار إلى أن تكلفة البيض في المزرعة 85 جنيها، و10 جنيهات هامش ربح، فبالكثير يصل للمواطن بـ 105 وليس 125 جنيها.

وأوضح أن الدواجن يجب أن تنخفض أكثر من 65 جنيها، وأن الكتكوت يجب أن ينخفض سعره بعد أن وصل لـ 35 جنيها، على الرغم من أن تكلفته 12 جنيها.

وأضاف أن الأسعار التي تم إعلانها خلال مؤتمر رئيس الوزراء يجب أن تعدل، وأن الأسعار بعد التخفيض ستكون" الدواجن بـ 60 جنيها، والبيض بـ 85 أو 95 جنيها بالمزرعة".