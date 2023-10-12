مدير مستشفى بغزة: المنظومة الصحية انهارت تماما

أكد مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن المنظومة الصحية انهارت تماما ولا نستطيع تقديم الخدمات للجرحى والمرضى، والقصف مستمر على مدار اللحظة وآلاف الإصابات تأتي تباعا.

وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، إن المستشفى لم يعد قادرا على استيعاب العشرات من المرضى والمصابين بسبب ارتفاع أعدادهم، فضلًا عن نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية داخل القطاع واستهلاك الطواقم الطبية طاقتها تماما في خدمة المرضى والمصابين، مؤكدا أن بعض الجرحى في الممرات والطرقات لا تستطيع المسشتفى توفير أسرة لهم، ونشهد وضعا مأسوايا منذ سنوات طوال ولم يمر على القطاع الصحي أصعب من هذه الظروف والمرضى والجرحى يموتون أمام أعين الجميع ولا نستطيع مساعدتهم.

وأكد مدير المستشفى، أن المستشفى قد يخرج عن الخدمة تماما خلال 3 أيام حال انقطاع الوقود عن المولدات الخاصة، وأن غرف العمليات لدينا ممتلئة مما يعوق تقديم الخدمة للمرضى والمصابين خارج المستشفى، لذلك قمنا بتفريغ مستشفى أطفال كامل من أجل نقل المرضى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي.