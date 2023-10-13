12 سلعة غذائية منها الشاي والسكر والدواجن.. أخبار سارة من الحكومة

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" للسيطرة على الأسعار.. الحكومة تعفي 12 سلعة غذائية من الجمارك لمدة 6 أشهر".

وظهر في التقرير أن هناك خطوة جديدة من الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وقررت الحكومة بإعفاء 12 سلعة غذائية من الجمارك.

وأوضحت التقرير أن هذا القرار سيكون لمدة 6 أشهر، وأن هذه السلع هي:" الدواجن و الألبان و الزبدة والجبن، والشاي والدهون والشحوم والزيوت النباتية، والسكر والمكرونة، والأدوية ".

وكشف التقرير أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تخفيض أسعار 7 سلع بين 15 لـ 25%، وأن هذا سيقلل التضخم.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الأسعار ستنخفض بداية من يوم السبت المقبل، وأن كل تاجر عليه أن يلتزم بالأسعار.

الانخفاضات مستمرة لـ مدة 6 أشهر

وأكد أن هذه الانخفاضات مستمرة لـ مدة 6 أشهر، وأن الجميع سيشعر بفارق الأسعار خلال الفترة المقبلة.



وذكر رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، وأن السلع التي ستنخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة والسكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن.

ولفت إلى أنه سيكون هناك اجتماع أسبوعي من اتحاد المنتجين لمتابعة استقرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار سيتراوح من بين 15% لـ 25%.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، وأن الدولة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار، وأنه بداية من السبت المقبل، ولمدة 6 أشهر سيكون هناك انخفاض في 7 سلع، رئيسية.