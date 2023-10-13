سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. تعرف عليه

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، فيما شهدت أسعار الذهب خلال الساعات الماضية تحركات جديدة، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ 1920 جنيها سجل اليوم 2028 جنيها، وعيار 21 سجل 2390 جنيهًا.



الذهب اليوم

فيما قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2731 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2390 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2028 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 19120 جنيه.

تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

فيما أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، أن العديد من المواطنين ينجذبون إلى منشورات شراء الذهب عبر "فيس بوك" دون التحقق من صحة هذه المنتجات، مشيرا إلى أن بعض هذه المنشورات تعد عروض تخفيضات كبيرة على الذهب، ولكنها قد لا تكون صحيحة.

وفي تصريحات تلفزيوينة، أوضح منيب أن هناك شكاوى تلقوها بشأن مشغولات غير مطابقة للمعايير التي تم الإعلان عنها في هذه المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن بعض هذه المشغولات تباع على أنها عيار 21 ولكن تكون في الواقع عيارات أقل مثل 12 أو 9، أو قد تكون مصنوعة بكميات أقل من الذهب الحقيقي.



أسعار الذهب

وشدد منيب على أن هذا النوع من الذهب الذي يتم بيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير خاضع للرقابة ولا يحمل العلامات والدمغات المطلوبة، ما يجعله صعب التحقق من نوعيته، مؤكدا أن المحلات الفعلية التي تبيع الذهب لها بطاقات ضريبية وتخضع للرقابة، ولذلك من الأفضل دائمًا شراء الذهب من مصادر موثوقة ومعترف بها رسميًا.