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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 14-10-2023

صدى البلد

أسعار الذهب اليوم السبت 14-10-2023 تسجل ارتفاع بقيمة 100 جنيه، مقابل السبت الماضي ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مسجلا 2340 جنيها مقابل 2240 جنيها.

سعر الذهب اليوم السبت 14-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,651 شراء 2,674

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,430 شراء 2,454

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,989 شراء 2006

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2320 شراء 2,340

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-10-2023

بيع 18,560 شراء 18,720

الذهب

يعرض صدى البلد أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 14-10-2023 وفقا للموقع الرسمي لأسعار الذهب Egypt gold price كالتالي:

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,651 شراء 2,674
عيار 22بيع 2,430 شراء 2,451
عيار 21بيع 2,320 شراء 2,340
عيار 18بيع 1,989 شراء 2,006
عيار 14بيع 1,547 شراء 1,560
عيار 12بيع 1,326 شراء 1,337
الاونصةبيع 82,459 شراء 83,170
الجنيه الذهببيع 18,560 شراء 18,720
الكيلوبيع 2,651,429 شراء 2,674,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14-10-2023

أسعار أعيرة الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية يستعرضها صدى البلد مقابل الريال السعودي خلال السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24

225.39 ريال  $60.10

سعر جرام الذهب عيار 22

206.61 ريال $55.09

سعر جرام الذهب عيار 18

169.04 ريال $45.08

سعر جرام الذهب عيار 21

197.22 ريال $52.59

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-10-2023

1,578 ريال $420.73

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24225.39 ريال$60.10
سعر الذهب عيار 22206.61 ريال$55.09
اسعار الذهب عيار 21197.22 ريال$52.59
اسعار الذهب عيار 18169.04 ريال$45.08
سعر الذهب عيار 14131.48 ريال$35.06
سعر الذهب عيار 12112.69 ريال$30.05
اسعار أوقية الذهب7,010 ريال$1,869
اسعار جنيه الذهب1,578 ريال$420.73
اسعار كيلو الذهب225,386 ريال$60,103
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

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