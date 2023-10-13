تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم| شاهد

قدمت مذيعة صدى البلد رانيا أيمن تغطية اقتصادية حول ارتفاع أسعار الذهب واستقرار أسعار الدولار.

ويستقر سعر الدولار اليوم الجمعة، ففي البنك المركزي المصري، جاء سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

ووفقاً لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووصل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث سجل للشراء اليوم 30.90 جنيه.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المتحد، و بنك فيصل الإسلامي، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

أما بنك كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني، فقد سجل 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وتم تسجيل نفس السعر في المصرف المتحد، و بنك بلوم، وبنك قناة السويس، وكذلك بنك المشرق ، والبنك الكويت الوطني.

وعلى الرغم من استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لكن ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، حيث ارتفعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري.

وعن سعر العملات الأجنبية، فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 32.85 جنيه للبيع، و 32.74 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 38.6 جنيه للبيع، و37.94 جنيه للشراء, وبالنسبة للعملات العربية، وصل سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي100.10 جنيه للبيع، و99.76 جنيه للشراء.

والآن نأخذ مع حضراتكم جولة في أسعار الذهب، وارتفعت أسعار الذهب فجأة خلال ال٤٨ ساعة الماضية.

ونشرت إحدى الرسائل الإعلامية تقريراً، يوضح أن اليوميين الماضيين شهدت أسعار الذهب قفزة جديدة، وأن سعر الجرام عيار 21 ارتفعت 90 جنيها، وأن جرام الذهب عيار 24 ارتفع 114 جنيهًا.

كما ارتفع جرام الذهب عيار 18 ارتفع بنحو 77 جنيها، وأن الذهب أيضًا عالميا ارتفع بالدولار بنحو 14 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأعلى بين أعيرة الذهب، بيع 2,617 شراء 2,651 جنيهاً، بينما سجل عيار 22 بيع 2,399 شراء 2,430 جنيهاً.

أما عيار 18 وهو الأوسط بين أعيرة الذهب فقد سجل بيع 1,963 شراء 1,989 جنيهاً، وسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً بين أعيرة الذهب بيع 2,290 شراء 2,320 جنيهاً.

وسجل عيار 14, بيع 1,527 شراء 1,547 جنيهاً، وعيار 12, بيع 1,309 شراء 1,326 جنيهاً.

وبلغ سعر جنيه الذهب بيع 18,320 شراء 18,560 جنيهاً، بينما بلغ سعر كيلو الذهب بيع 2,617,143 شراء 2,651,429 جنيهاً.

وسجل سعر الأونصة بيع 81,393 شراء 82,459 جنيهاً.

ونذكر سيادتكم أن هذه الأسعار دون إضافة سعر المصنعية، والذي يبدأ سعرها على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وتنقسم مصنعية سبائك الذهب إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل، يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت انخفاضاً قوياً بسبب مبادرة زيرو جمارك، حيث كان لها تأثير كبير على سعر الذهب في مصر في الفترة الماضية.

و انخفضت الأسعار بقوة، واقتربت من السعر العالمي، وهو ما جعل الجميع يلجأ من جديد لشراء الذهب بعد انخفاض أسعاره.

ولكن من المقرر أن تنتهي مدة هذه المبادرة في شهر نوفمبر القادم، وكان قد صرح ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، بأننا نأمل أن يتم المبادرة لفترة أخرى لأنها أدخلت كميات كبيرة من الذهب مما خلقت حالة من الاستقرار.

كما أعلن الدكتور ناجى فرج تقدمه رسميا بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك في انتظار قرار من الحكومة بتمديدها.

ومبادرة "زيرو جمارك"، أطلقتها الدولة المصرية لإعفاء واردات الذهب، التي تجلب بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

كما أوضح ناجي فرج، أن من الأحداث الاقتصادية الهامة خلال الفترة الماضية والمتعلقة بالذهب والدولار، هو انضمام مصر لبريكس له علاقة قوية بينه وبين انخفاض الذهب.

لأن انضمام مصر للتجمع سيقوى العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش، كما سيساعد فى تراجع الذهب والدولار، وهذا له مردود جيد على الاقتصاد المصرى.