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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ، تراجعا جديدا بعد القفزة التي شهدها المعدن خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يشهد تذبذبا واضحا بين الانخفاض والارتفاع بعد قفزة قوية مطلع الشهر الحالي.

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سعر جرام الذهب عيار 21 الأن

سعر الجرام  بعد أن لامس الـ 2100 جنيه قفز إلى مستويات 2400 جنيه ، قبل أن يعود للانخفاض اليوم مجددا ، للجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21.

الذهب 

ويعتبر سعر الجرام عيار 21 وعيار 18 الأكثر بحثا والمفضلين لدى شريحة كبيرة  من المصريين عند شراء المشغولات الذهبية خاصة عيار 18.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وعند شراء المشغولات الذهبية تهتم شريحة كبيرة من الراغبين في الشراء بالبحث عن سعر الذهب عيار 18 ، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة عند شراء المجوهرات.

وتراجع سعر الجرام من عيار 18 إلى أقل من 2000 جنيه بحد أدنى في السوق اليوم ، بعدما قفز إلى نحو 2050 جنيها،  ليكون سعره اليوم للبيع بدءا من 1,997 جنيها، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2500 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

الذهب 

سعر الذهب مباشر في مصر

ويبحث المقبلون على شراء أو بيع المعدن الثمين، بـ سعر الذهب مباشر ، فهو يتغير حسب المعاملات على مدار اليوم، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و 21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,686 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,350 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الاثنين للبيع : 1,997 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,567 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع: 18,640 جنيها

الذهب 

240 جنيها في ساعات

أما سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، فهبط  240 جنيه دفعة واحدة بالمقارنة بين أسعار اليوم وأمس، إذ سجل اليوم  نحو 18,640  بعد 18,880 جنيها للشراء، فيما سجل 19200 جنيه قبل 4 أيام ، وسجل 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي.

سعر الذهب عالميا

وهبط  سعر أوقية الذهب عالميًا بعد قفزة قوية الأيام الماضية، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,932.82 بعد ليعود إلى 1,925.60 دولار اليوم، و 1817 دولارا قبل أيام، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.

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