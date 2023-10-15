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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ2000 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية ذات أهمية لدي الكثير من المواطنين الراغبين فى الاستثمار باعتبار الذهب وسيلة تحوط آمنة.

أسعار الذهب اليوم الأحد

ويحظي الذهب أيضا بأهمية لدي المقبلين علي الزواج من أجل شراء الشبكة وبالتالي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة خاصة للمقبلين على الزواج.

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440 جنيها| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

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أسعار الذهب اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,674 شراء 2,697
عيار 22 بيع 2,451 شراء 2,472
عيار 21 بيع 2,340 شراء 2,360
عيار 18 بيع 2000 شراء 2,023
عيار 14 بيع 1,560 شراء 1,573
عيار 12 بيع 1,337 شراء 1,349
الاونصة بيع 83,170 شراء 83,881
الجنيه الذهب بيع 18,720 شراء 18,880
الكيلو بيع 2,674,286 شراء 2,697,143

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرين خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.
 

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.5% ليسجل مكاسب بمقدار 100 دولار ويغلق الذهب عند المستوى 1932 دولار للأونصة .
حيث سجل الذهب أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر مارس الماضي  يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أدنى مستوياته منذ مارس الماضي عند 1810 خلال الأسبوع السابق.


الارتفاع المفاجئ في الذهب بمقدار 100 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي وتخطيه المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة يزيد من الحذر في الأسواق بإمكانية حدوث تصحيح قوي في أسعار الذهب وذلك إذا مرت عطلة نهاية الأسبوع بدون تطورات جديدة في أزمة الشرق الأوسط.

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300 جنيه في يوم واحد| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

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سعر الذهب عيار 24 اليوم 15-10-2023


كما يواجه الذهب حالياً مستوى المقاومة 1950 دولار للأونصة وهو مستوى قوي قد يدفع الذهب إلى التراجع خاصة في ظل التشبع القوي في الشراء على المؤشرات الفنية اللحظية.

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